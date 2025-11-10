Un fallecido y un detenido tras choque en Santiago: conductor no tenía licencia de conducir, ni documentación del vehículo

Una persona falleció y otra fue detenida a raíz de un accidente vehicular ocurrido durante la madrugada de este lunes en San Diego con calle Maule en la comuna de Santiago.

Los hechos se habrían producido alrededor de las tres de la madrugada, donde un vehículo en el cual preliminarmente se trasladaban seis personas sufrió un accidente por razones que se investigan.

De acuerdo a lo que detalló el capitán de Carabineros Henry Gonzalez, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Central, “la información que se mantiene como le digo es en materia de investigación, solamente se mantiene una persona fallecida, si hay evidencia en este caso por registro de cámaras que iban seis personas al interior del vehículo donde finalmente resulta una fallecida".

Según se conoció tanto el conductor del vehículo como su acompañante fueron trasladados en un automóvil particular hasta el Hospital Barros Luco.

Respecto al fallecido -acompañante-, según fue dado a conocer, esta persona ingresó al recinto hospitalario como N.N, tratándose de un sujeto adulto de nacionalidad extranjera, el cual no portaba documentos.

En cuanto al conductor, este también corresponde a un hombre adulto, el cual no tenía licencia de conducir, ni documentación del vehículo, solo registrando RUT provisorio.