Un hombre fallecido y una mujer herida deja balacera en Recoleta

Un hombre murió y una mujer resultó herida tras una balacera ocurrida en horas de la noche en la comuna de Recoleta en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron cuando las víctimas se encontraban en plena vía pública compartiendo con otras dos personas, ocasión en que fueron atacados por uno o más individuos que se transportaban en un vehículo.

Según explicó el subprefecto Rodrigo Rodríguez de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “pasa por el lugar un vehículo cuyos ocupantes proceden a dispararle directamente a estas víctimas que estaban compartiendo junto con otras dos personas”.

De acuerdo a lo que agregó, ambas víctimas, de nacionalidad extranjera, fueron trasladadas por vecinos del sector hasta la clínica Dávila, donde se constató el fallecimiento de uno de estos.

El Fiscal ECOH, Arturo Gómez, explicó que “podría eventualmente ser una disputa territorial producto del comercio ilegal (de drogas) que se realiza aquí en este sector”.

“Se efectuaron distintos disparos, se está investigando la dinámica de estos hechos, se ha tomado declaración a testigos, y se está viendo la posibilidad de incautar cámaras que existen aquí en el lugar”, complementó.