Un sujeto abatido y otro detenido tras intentar atropellar a Carabineros en San Bernardo

Un sujeto resultó abatido y otro detenido, luego de intentar atropellar a personal de Carabineros en horas de la noche en la comuna de San Bernardo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando personal de la 62ª Comisaría de San Bernardo intentó fiscalizar un vehículo en el cual se transportaban dos sujetos. Al notar la presencia policial es que estos se dan a la fuga arrojando diferentes elementos desde el interior del vehículo y disparando contra los funcionarios policiales.

Mientras huían por diferentes calles de la comuna, el vehículo al llegar a la intersección de calle San Francisco con Ojos del Salado, colisionó con la patrulla policial.

Según detalló el mayor Sergio Rodríguez Prefectura Maipo, “los carabineros al descender del vehículo, su conductor intenta embestirlos, motivo por el cual los carabineros hacen uso de su arma de servicio con los antecedentes también que mantenían respecto a los disparos que habían realizado en su huida”.

“Producto de este enfrentamiento, resulta lesionado un funcionario de carabineros y fallecido, por otro lado, el conductor del vehículo quien habría intentado atropellar al personal policial”, agregó.

De acuerdo a lo que detalló el funcionario policial, entre el sujeto fallecido y el detenido, suman sobre 35 detenciones policiales.

En tanto, el carabinero herido se encuentra fuera de riesgo vital y fue trasladado hasta el hospital institucional.

Por otro lado, el fiscal Pedro Aravena, de la Fiscalía Flagrancia Occidente, apuntó que “Al bordo del vehículo fueron halladas municiones calibre .38, no percutadas, se halló también joyas en el vehículo, cuyo propietario aún no ha sido determinado. Arrojaron un bolso que todavía no ha sido hallado, al parecer las personas que estaban en la población se apropiaron de ese bolso y lo rrestaron del control policial”.