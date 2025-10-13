Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Durante la madrugada de este lunes personal de Carabineros logró la recuperación de dos camiones que habían sido robados en la comuna de San Fernando en la Región de O’Higgins.

Los hechos tuvieron su origen alrededor de las 2:30 horas de la madrugada, cuando personal policial llegó la empresa de cecinas San Jorge, donde un guardia fue abordado por siete sujetos, los cuales lo amenazaron con armas de fuego, para luego sustraer tres camiones, que se encontraban sin carga.

Los sujetos huyeron por la Ruta 5 Sur, y horas más tarde, es que Carabineros divisó uno de los vehículos involucrados en el sector de Av. General Velásquez con San Pablo, en la comuna de Quinta Normal.

En la ocasión, se produjo una persecución en la cual, el conductor del camión intentó embestir al vehículo policial.

De acuerdo a la información policial, al llegar a la Ruta 5 Norte, a la altura de Lo Pinto, el conductor del camión nuevamente intentó colisionar a otro vehículo policial y atropellar al personal policial que se encontraba emplazado junto al vehículo.

Ante esto es que uno de los funcionarios utilizó su arma de fuego, permitiendo la detención del sujeto.

De igual forma, en el Salto se realizó el seguimiento de un segundo camión, el cual fue abandonado en el kilómetro 12 del Camino Lo Echevers, sin lograr la detención del conductor.