Durante la mañana de este viernes 2 de enero un total de nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional según reportó la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Según detallan desde el organismo, los incendios en combate en total han consumido una superficie de 180 hectáreas y se ubican en la Región Metropolitana (1), Región de La Araucanía (4), Región de Los Ríos (1) y Región de Los Lagos (3).

Junto con estos, se registran cuatro siniestros bajo observación y 25 controlados, además de tres que fueron extinguidos durante esta jornada. Entre todos estos, la superficie afectada ha sido de más de 1.696 hectáreas.

Cabe recordar que uno de los incendios de mayor magnitud es el denominado “Plaza Sur”, que afecta a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana y ha consumido un total de 1.012 hectáreas.

Luego de que el siniestro fuera controlado durante la tarde del jueves, desde Senapred cancelaron la alerta amarrilla que se encontraba vigente para la comuna.