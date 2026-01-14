Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

Santiago, 29 de diciembre 2025. Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes Javier Torres/Aton Chile

En el marco del lanzamiento de la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, que se suma a otras iniciativas realizadas durante la temporada, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que las estadísticas registradas por Conaf indican que el 75% de los incendios se pueden evitar .

Asimismo, señalaron que a la fecha van más de 2.600 incendios forestales , de los cuales más de 1.000 han sido pesquisados por la unidad de análisis de Conaf y han sido entregados a la justicia y a las policías para iniciar los procedimientos judiciales de los responsables.

Según información de Conaf, la temporada 2025-2026 acumula 2.627 siniestros, que ha afectado una superficie de 15.276 hectáreas.

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, especificó que la mayoría de los incendios son producidos por el uso de herramientas que generan chispas . Esto se suma a las causantes por faenas agrícolas y pecuarias, faenas forestales, parcelaciones, actividades al aire libre, entre otros.

Infografía causas incendios forestales

La organización reitera el llamado a la prevención de incendios asegurando que “es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de la responsabilidad que tiene en estas temporadas de altas temperaturas y de alto riesgo para los incendios forestales que contribuya con una actitud responsable para prevenir los incendios”, recalcó Ramos.

Según cifras de las autoridades, hasta la fecha se han interpuesto 27 querellas, dentro de las cuales ya se tienen 14 imputados. Ramos hizo hincapié en que lo anterior es producto de la especialización de pruebas realizadas por las policías, bomberos y brigadistas sobre la producción y negligencias en la provocación de incendios forestales.