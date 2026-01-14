SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Según la corporación, el 75% de los siniestros son evitables. Hasta hoy al mediodía, 2.627 siniestros se han producido en la temporada 2025-2026.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Santiago, 29 de diciembre 2025. Incendio Forestal en el sector de San Carlos de Apoquindo en las Comuna de Las Condes Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En el marco del lanzamiento de la campaña “Los incendios forestales tienen nombre y apellido”, que se suma a otras iniciativas realizadas durante la temporada, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que las estadísticas registradas por Conaf indican que el 75% de los incendios se pueden evitar.

    Asimismo, señalaron que a la fecha van más de 2.600 incendios forestales, de los cuales más de 1.000 han sido pesquisados por la unidad de análisis de Conaf y han sido entregados a la justicia y a las policías para iniciar los procedimientos judiciales de los responsables.

    Según información de Conaf, la temporada 2025-2026 acumula 2.627 siniestros, que ha afectado una superficie de 15.276 hectáreas.

    El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, especificó que la mayoría de los incendios son producidos por el uso de herramientas que generan chispas. Esto se suma a las causantes por faenas agrícolas y pecuarias, faenas forestales, parcelaciones, actividades al aire libre, entre otros.

    Infografía causas incendios forestales

    La organización reitera el llamado a la prevención de incendios asegurando que “es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de la responsabilidad que tiene en estas temporadas de altas temperaturas y de alto riesgo para los incendios forestales que contribuya con una actitud responsable para prevenir los incendios”, recalcó Ramos.

    Según cifras de las autoridades, hasta la fecha se han interpuesto 27 querellas, dentro de las cuales ya se tienen 14 imputados. Ramos hizo hincapié en que lo anterior es producto de la especialización de pruebas realizadas por las policías, bomberos y brigadistas sobre la producción y negligencias en la provocación de incendios forestales.

    Más sobre:Incendiosincendios forestalesconafgobiernocifras incendios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    La minería local presenta el menor nivel de emisiones de carbono en 14 años, impulsado por la descarbonización

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo más leído

    1.
    Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

    Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

    2.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    3.
    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    4.
    Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de la mujer

    Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de la mujer

    5.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales
    Chile

    Uso de herramientas en faenas y líneas eléctricas: Conaf detalla las principales causas de los incendios forestales

    Canciller de Bolivia viaja a Chile este miércoles para suscribir acuerdos orientados a restablecer relaciones diplomáticas

    FA tilda de “incomprensible” y “desmedido” que el PS suspenda alianza oficialista tras polémica por caso Gatica y Ley Naín Retamal

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero
    El Deportivo

    “Lucas di Yorio debía seguir”: Johnny Herrera critica el mercado de la U y advierte por el nivel de Octavio Rivero

    Creyó que había ganado, celebró y terminó perdiendo el partido: el increíble momento que se vivió en el Australian Open

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto
    Cultura y entretención

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán
    Mundo

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender