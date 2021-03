Vacunación contra el Covid-19: Hoy serán inoculados personas sanas de 58 años, personal de medios de comunicación de 35 años y más, y vocales de mesa entre 36 y 27 años

De acuerdo al calendario de vacunación publicado por el Ministerio de Salud, hoy es el turno de vacunación contra el Covid-19 para aquellas personas sanas que tengan 58 años de edad.

Además de esto, y según fue anunciado el día de ayer por la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, hoy se comenzará también a inocular a los profesionales y personal de medios de comunicación ejercen funciones en terreno y que tengan 35 años o más.

Para que sean inoculados, se indica, las personas deben presentar “credencial vigente o certificado de su empleador que acredite su condición”.

Hoy también corresponde que se inocule a los vocales de mesa entre 36 y 27 años, es decir, aquellos registrados como vocal en la consulta de datos del Servel, y al personal de apoyo a las elecciones, compuesto por delegados y asistentes de la Junta Electoral y personal del Servel que participa en el proceso presentando credencial o certificado que lo acredite.

Por otra parte, y de acuerdo al calendario de vacunación, esta semana también se continuará con la vacunación con segundas dosis a la población ya vacunada con la primera dosis según corresponda; con la inoculación a la población rezagada de grupos objetivos anteriores; y también con la estrategia capullo para pacientes pediátricos inmunocomprometidos, es decir, padres de niños inmunocomprometidos, ya que por el momento la vacuna no puede ser administrada en menores de 16 años.

De acuerdo al último balance de vacunación dado a conocer ayer a las 18.00 horas, ya hay 6.044.441 personas vacunadas, y 3.145.345 completaron su vacunación.

Revisa los centros de vacunación a continuación: