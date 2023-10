Vallejo por viaje a China con Boric: “Tengo mi corazón de militante comunista (...) pero ésta es una definición del gobierno”

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), se refirió la mañana de este viernes a su presencia en la gira del Presidente Gabriel Boric a China, el próximo jueves 12 de octubre, donde el Mandatario asistirá al III Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta que se realizará en Beijing.

La presencia de la secretaria de Estado en la gira no ha pasado inadvertida y ha suscitado varias críticas, no solo en la oposición sino que también al interior del oficialismo, que apuntan a que la participación de Vallejo no estaría justificada, ya que no es usual que los portavoces de La Moneda se sumen a viajes de esta naturaleza.

Incluso, desde parlamentarios de oposición han deslizado la idea de que la presencia de Vallejo responde a una cierta “agenda protegida”, por ser una potencial figura presidencial y a que no ha puesto todo su capital político para hacer frente a las controversias que atraviesa el gobierno.

Una vez más, la ministra salió a explicar las razones de por qué acompañará a Boric en el viaje que durará hasta el próximo 20 de octubre, fecha en que inician los juegos Panamericanos. De esta forma, la vocera fue consultada sobre qué significaba para ella -atendiendo su militancia comunista- el periplo al país asiático.

“Es para nuestro país. Entiendo perfectamente lo que significa para Chile sus relaciones con China, es una asociación estratégica que queremos hacer, no solo desde el punto de vista comercial, por eso se ha hablado de una asociación integral con China y por eso la cantidad de ministerios sectoriales, por eso también el acompañamiento del expresidente Eduardo Frei, porque es una política de Estado que se viene sosteniendo hace años”, respondió Vallejo.

Ante la insistencia de la pregunta, la ministra vocera de gobierno insistió en que no era una definición personal y retrucó: “Tengo mi corazón de militante comunista y siempre aporto desde ahí también, pero ésta es una definición del gobierno en su conjunto, más allá de nuestra militancia”.

Además de la exdiputada PC, acompañarán a Boric el canciller Alberto van Klaveren y los ministros Jessica López (MOP), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Nicolás Grau (Economía) y Esteban Valenzuela (Agricultura).