Vallejo y hechos de violencia del fin de semana: “Uno esperaría que durante la Navidad no tuviéramos ni balaceras ni asesinatos”

Varios hechos de violencia se registraron durante el pasado fin de semana, en medio de las celebraciones por Navidad. Uno de los sucesos más graves se produjo el lunes en San Bernardo, específicamente en el sector de El Manzano, donde un menor de 3 años resultó baleado.

El niño, de origen haitiano, fue impactado por un proyectil al interior de su casa en medio de una ráfaga de disparos. La policía se encuentra investigando el origen de los balazos. Pero no fue el único caso. En Arica se registró un homicidio doble, en San Ramón un hombre fue asesinado a balazos, lo mismo que una mujer en Puente Alto. Se estima que durante el fin de semana se produjeron nueves homicidios.

En ese contexto, al ser consultada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que eran hechos “absolutamente condenables y lamentables”. “Repudiamos obviamente todo acto de violencia y no solamente por las fechas en que sucedieron. Claro, uno esperaría que durante la Navidad, en aquellos momentos donde podemos estar en familia, no tuviéramos ni balaceras, ni asesinatos, ni ningún tipo de violencia, ni enfrentamiento, ni riñas, pero han sucedido. Y eso hay que lamentarlo no solo en este contexto, sino que en cualquier momento del año, porque terminan siendo las comunidades las perjudicadas y en este caso además menores de edad”.

“Lo que nosotros sí tenemos que señalar respecto a eso es que estamos en una crisis de seguridad. Yo no sé cuál es el límite, pero deberíamos ser capaces de ponerle límite ahora. Y la verdad es que en materia de homicidios nosotros nos pusimos una tarea: Que los homicidios no siguieran creciendo, porque tenemos una tasa que es preocupante. Ahora, efectivamente en algunos casos se ha estancado y en otros casos, en otros territorios ha disminuido el homicidio, pero sigue siendo alto”, agregó.

En ese sentido, Vallejo destacó el plan Calles sin Violencia, lanzado por el gobierno, y enumeró una serie de iniciativas desplegadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. “Ahí tenemos nuestra prioridad, mejorar la gestión para que los resultados sigan dándonos luces de que podemos ser capaces de, al mismo tiempo, ponerle un límite a la violencia y a esta crisis de seguridad que vivimos, ir disminuyéndola. Frenarla y ojalá hacerla retroceder en todo el territorio donde está presente”.