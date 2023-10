Vehículo robado protagoniza grave accidente tras impactar con bus de gendarmería en Vespucio Sur

Un grave accidente vehicular se produjo durante la madrugada de este miércoles en Vespucio Sur, luego de que un vehículo que tenía encargo por robo impactara con un bus de gendarmería.

De acuerdo a información policial, el hecho se produjo alrededor de las 5:00 AM, cuando el vehículo institucional, que transitaba por la Américo Vespucio, en dirección al Oriente, fue impactado por una camioneta que tenía su patente adulterada y mantenía encargo por robo.

Al respecto, el capitán de Carabineros, Patricio Vega, oficial de Ronda de la Prefectura Sur detalló que “alrededor de las 5.03 de la madrugada, por circunstancias que se están investigando, un vehículo institucional de Gendarmería de Chile, que se dirigía en dirección al Oriente por Av. Américo Vespucio, que conducía hasta la comuna de Puente Alto, fue repentinamente colisionado por la parte posterior por un vehículo particular, ambos perdiendo el control”.

Según complementó, el conductor del vehículo particular se encuentra en estado grave, mientras que producto del hecho no se registró personal de gendarmería lesionado, a la vez que informó que no se estaba trasladando a ningún recluso al momento del accidente.

Producto del hecho, es que se debió interrumpir el tránsito en dos de las tres vías.