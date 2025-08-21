“Venía una avalancha a matarnos”: hermana de detenido en Argentina acusa encerrona en la salida y amenazas de la policía

“¡Atención, azules! Si viajas a Buenos Aires para apoyar a la Universidad de Chile, no te pierdas estas recomendaciones: infórmate para tener un traslado y estadía seguros y disfrutar con tranquilidad el partido”, señalaba hace unos días un mensaje del Ministerio de Relaciones Exteriores en redes sociales.

El encuentro entre el club chileno e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana quedó inconcluso. Tras incidentes en el sector de la barra chilena, los fanáticos que viajaron para ver el encuentro fueron atacados por los locales. Enfrentaron palos, fierros, piedras y hasta cuchillas.

Policías argentinos detuvieron a más de 100 chilenos y hubo 19 barristas del cuadro azul que terminaron hospitalizados.

En las afueras de la comisaría en que mantenían a los detenidos este jueves, en entrevista con Mega, una de las chilenas que asistió al partido calificó lo vivido como una “pesadilla”.

Viajó junto a familiares para ir al estadio y su hermano fue detenido a la salida, mientras escapaban de los ataques de los locales.

“Mi hermano no estaba haciendo nada”

“Íbamos saliendo con un caminar rápido, asustados y él iba atrás mío y fue de manera al azar que los policías de Argentina lo agarraron sin ninguna justificación. Mi hermano no estaba haciendo nada. Incluso yo creo que la mayoría de los hinchas que están detenidos no estaban haciendo nada y solamente los detuvieron por ser hinchas de la U”, relató la joven que se identificó como Carla.

La chilena aseguró que al salir se produjo “una encerrona”.

“Nos piden salir y afuera nos estaban esperando hinchas de Independiente, aparte de los hinchas de Independiente que estaban arriba y aparte de los hinchas que estaban rompiendo la puerta para poder ir a nuestra barra. Si no fuera por los hinchas de Universidad de Chile que hicieron un escudo humano, yo creo que muchos estaríamos muertos”, contó.

“Una avalancha de hinchas de Independiente”

La joven prosiguió en su relato, dando cuenta de cómo pudo escapar de los fanáticos de Independiente en las afueras.

“Yo me los encontré afuera. Y en un 2x3 abrí un auto, un taxi y nos pudimos subir con nuestros familiares porque venía una avalancha de hinchas de Independiente con fierros, con piedras a matarnos”, afirmó.

La barrista de la U. de Chile dijo que esto pasó cuando su hermano ya había sido apresado.

“Yo tuve que arrancar porque me amenazaron los policías argentinos: me dijeron que corres o mueres con una pistola”.

La joven tenía pasajes de regreso a Chile para este jueves a primera hora de la mañana.

Era la primera vez que salía de Chile para ver la Universidad de Chile. Mi primera experiencia ahí en familia con mi hermano, que somos los dos, unos primos también, que siempre vamos al estadio como familia, entonces pensamos que iba a ser una bonita experiencia y en realidad fue una pesadilla", lamentó.