#VíaInclusiva: Acusan constitución de “poblaciones de sacrificio” tras decisión de que Casen abreviada 2020 no recoja indicadores de discapacidad y orientación sexual

hace 41 minutos

La encuesta Casen 2020, que este año es abreviada, sigue dando que hablar.

"Hay que enfatizar que en políticas públicas lo que no se mide no existe, y hoy el Estado eligió no ver las dificultades que enfrentan las personas LGBTIQ+ y las personas con discapacidad y sus cuidadoras(es)”, aseguran.