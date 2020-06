Vicepresidente de Colmed y avance de la pandemia del coronavirus: “Nos debemos preparar para que las próximas dos semanas sean las más duras"

Esta mañana el vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, se refirió en Radio ADN a la situación del país por la pandemia del coronavirus, indicando que de acuerdo a las estimaciones de los expertos, en las próximas semanas se viene una situación aún peor a lo que estamos enfrentando ahora.

“De acuerdo a las predicciones que hacen varios de los entendidos ... probablemente nos debemos preparar para que las próximas dos semanas sean las semanas más duras, y por tanto, insistimos en que hoy debemos tomar todas las medidas aunque parezcan exageradas, para disminuir la diseminación y el número de contagiados", expresó.

Para esto, indicó, se debe hacer con estrategias para potenciar la atención primaria, “y no solamente centrarnos en los hospitales”, para poder mejorar así el aislamiento de las personas.

“En la medida que funcionemos bien la atención primaria, también vamos a descongestionar los centros donde los debemos reservar para el manejo de los pacientes críticos".

Según indica, las próximas dos semanas serán complicadas ya que además se van a incorporar nuevos factores, tales como el tema del clima, las bajas temperaturas, la humedad, “y probablemente pudiesen en cualquier momento a circular los virus que habitualmente circulan en los meses de invierno”, agregó.

Sobre el colapso de la red asistencial, y los casos recientes que se registraron de personas que fallecieron a a la espera de atención médica, Meza expresó que los equipos de salud, y aquellos de la primera línea y servicios de urgencia, “sienten que ya llegaron al 100% de su capacidad de trabajo”.

“Hay un atochamiento en el sentido que se está demorando ya la atención en los servicios de Urgencias, y eso retarda también la atención en la atención primaria, en la derivación, y eso es lo que probablemente pasó con esas personas que fallecieron en su domicilio en espera de algún tipo de ayuda sanitaria, refleja que el sistema de salud ya está llegando a su máxima capacidad”, indicó.

“Y no solo en equipos clínico, equipó técnico, ventiladores mecánico, máquinas, sino que está llegando al colapso en término de infraestructura, y sobre todo en término de recurso humano. El recurso humano está súper sobresaturado, súper estresado, todo el personal esta haciendo más turnos de los que debería hacer”, indicó. “Y eso sumado a que ellos tienen todas las dificultades de cualquier persona de enfrentar esta pandemia”.

Sobre el alza de los contagiados, Meza expresó que si bien “hay responsabilidades que deben asumirlo la autoridad sanitaria”, sin embargo “eso no tiene relevancia mientras la comunidad no se cuide y todos nosotros nos cuidemos”, reiterando el llamado a permanecer en la casa y no exponerse ni exponer a otros.

Sobre el decreto publicado el día sábado, en donde se indica que si la persona tiene un PCR negativo no es necesario que continúe con su cuarentena, y lo que permitió que el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga volviera finalmente a sus funciones, Meza indicó que esa decisión “se basa en algunos estudios que se están realizando”, y en los cuales estaría indicando que el periodo de contagiosidad más importante estaría en los primeros 10 días de iniciado los síntomas.

No obstante aquello, señaló, estando Santiago en un peak de contagiados, “creemos, y en eso nos sumamos a lo que dice el Consejo Asesor y al igual que la Sociedad Chilena de Infectologia y al igual que otros grupos de investigación, que hoy no es tan conveniente innovar, porque debemos hacer un esfuerzo hoy de sumar todas las estrategias para disminuir el número de personas que se contagian diariamente”

“Incluir modificaciones, y que por lo demás, están en estudio, puede llamar a confusiones a la comunidad, porque estamos tratando de decirle a todo el mundo, ‘quedémonos en nuestras casas, esto es una situación grave’, pero por otro lado les estamos diciendo que es necesario un menor número de días, como que hay menos riesgos”, agrega.

Sobre la labor que ha tenido el Colegio Médico dentro del Consejo Asesor, Meza expresó que ellos tenían “una capacidad de colaboración mucho más de la que nos están aceptando en este momento”.

“Nosotros les pedimos por favor y con mucha humildad que consideren nuestra ayuda”, expresó.

Al respecto, indicó que por ejemplo, una forma de ayudar es en formando parte del equipo que realiza la trazabilidad y hace el seguimiento y contacto de las persona. De las personas que hacen esta labor, explicó, muchos podrían ser de Salud, alumnos de pregrado, de universidades o personal de Salud que se encuentra actualmente encuarentenado por haber tenido un contacto estrecho.

Las municipalidades y sus alcaldes, agregó, también tienen mucho que aportar en ese sentido, ya que desde el punto de vista social, ellos saben perfectamente qué familias cumplen con las condiciones mínimas para realizar un aislamiento en sus casas o para derivarlos a residencias sanitarias.