Video: Liberan en su hábitat a puma que fue capturado en Colina

Durante la tarde del lunes, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Zoológico del Parque Metropolitano devolvieron a su hábitat natural al puma capturado la madrugada de ese mismo día en una bodega industrial en el sector de San Luis de Colina.

De acuerdo a la explicación del SAG, este es el tercer ejemplar de la especie Puma concolor rescatado durante los últimos días en la Región Metropolitana: el primero se capturó en Ñuñoa y el segundo en Chicureo.

Al respecto, el director nacional del SAG, Horacio Bórquez, explicó que “se han combinado varios factores. La ampliación del límite urbano es una realidad que nos hace estar más cerca de ejemplares de fauna que tienen en esos ecosistemas su hábitat. También la sequía es un factor que pudiera incidir en que veamos a animales silvestres con más frecuencia, pero es algo que hay que estudiar en detalle".

“Además, no podemos dejar de considerar que la menor cantidad de personas en la vía pública, producto de las medidas sanitarias adoptadas por el coronavirus, también han permitido que estos animales se desplacen con mayor libertad”, añadió.

Respecto del puma rescatado en Chicureo, la directora del Zoológico del Parque Metropolitano, Alejandra Montalba, explicó que el ejemplar “sigue bajo cuidados médico en el Centro de Rehabilitación del Zoológico Nacional debido a que no se encontraba en muy buenas condiciones, tenía fracturas de algunas piezas dentales y muy bajo peso. Por lo tanto, va a pasar un tiempo bajo cuidado médico veterinario intenso para luego ser reinsertado en la naturaleza”.

¿Qué hacer en caso de toparse con un puma o alguna especie silvestre? “Como SAG, hacemos un llamado a la ciudadanía a que conozca y se informe sobre nuestras especies silvestres, para mantener una relación de convivencia respetuosa y armónica con ellas. Es importante no alimentarlas, no tratar de tocarlas o cazarlas, y ante algún avistamiento disfrutar de su presencia. Ahora, cuando exista algún peligro real y concreto para las personas o en el caso de que el animal esté herido o no pueda desplazarse, se debe llamar responsablemente a las autoridades, ya sea a Carabineros, SAG o los municipios, con los cuales estamos coordinados para atender emergencias”, cerró Bórquez.