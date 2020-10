Viña del Mar: alcaldesa Reginatto reabre el Muelle Vergara y otros paseos públicos

Con la niebla matinal característica del litoral y el perfume de la brisa marina, la alcaldesa de Viña del Mar, Virgina Reginatto anunció la reapertura de unos espacios públicos emblemáticos de la ciudad jardín. En rigor, son el Muelle Vergara, los jardines de la Quinta Rioja y la terraza del Castillo Wulff.

Además, la jefa comunal añadió que desde el próximo lunes 26, reabrirá la Quinta Vergara. Y en el muelle, por ahora, no se podrá pescar.

Como ha ocurrido con otros procesos de reapertura en el país, se llevará a cabo con un aforo máximo de personas. En este caso, de 50 individuos.

La edil destacó la importancia de reabrir los espacios públicos en un contexto de encierro. “Yo creo que en Viña del Mar ha habido muy buena disposición, la gente que ha estado 5,6,7 meses encerrado, lo han pasado mal, y yo vuelvo a repetir, a mí me preocupa mucho los niños que han tenido que estar encerrados, a veces en espacios muy limitados, y que no han podido ir a sus colegios, no han podido estar con sus compañeros, y eso ha sido una situación bastante complicada”.

“Ha sido un encierro terrible, no estábamos acostumbrados a esto, sobre todo en una ciudad tan bella, tan caminable como Viña del Mar, y este encierro nos ha afectado muchísimo”, agregó Reginatto.

Cabe recordar que Viña del Mar se encuentra la fase 2 (Transición) del proceso Paso a Paso, por lo que estos lugares abrirán de lunes a viernes.

En Santiago (en fase 3), ya se reabrió el Museo Nacional de Bellas Artes (solo para martes y jueves), el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural y se anunció la reapertura de la Biblioteca Nacional para este martes 27.