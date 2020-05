Vocera de Gobierno e inicio de la cuarentena total en RM: “Enfrentamos las dos semanas más cruciales para el destino de este país”

“Tenemos que ser capaces de entender que enfrentamos las dos semanas más cruciales para el destino de este país”, manifestó esta noche la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Karla Rubilar, en el inicio de la cuarentena total para 38 comunas de la Región Metropolitana.

En el Paseo Bulnes de Santiago, la vocera realizó un punto de prensa acompañada de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el jefe de Zona Metropolitano de Carabineros, general Mauricio Rodríguez, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. En el lugar se ejecutó el despacho del personal sanitario, municipal y de las Fuerzas Armadas que tendrán la tarea de fiscalizar el cumplimiento del masivo confinamiento en la capital y otras zonas del área metropolitana.

“Desde la capital, teniendo como fondo La Moneda, a punto de iniciar el desafío sanitario más grande de este país estamos desplegando todas nuestras fuerzas para enfrentar esta pandemia. Y tenemos que actuar con solidaridad, compromiso y responsabilidad”, señaló Rubilar.

“Esperamos que la sanción no sea la que movilice a la ciudadanía, sino que la solidaridad, respeto y responsabilidad”, enfatizó la secretaria de Estado.

Rubilar advirtió, sin embargo, que “aquellos que no cumplan con la medida sanitaria van a ser penados con todo el rigor de la ley”.

Agregó que “si no nos quedamos en casa, no vamos a ganar este desafío. Necesitamos a cada uno de los chilenos en este compromiso. Que no exista ninguna otra ideología que no sea la de salvar vidas. No son tiempos de pequeñez, sino que de grandeza".

La vocera de gobierno fue tajante al asegurar que si los ciudadanos no cumplen con estas medidas sanitarias, la reacción del gobierno será mucho más firme para frenar la expansión del Covid-19. “Si llega el momento, decretaremos la cuarentena total en la Región Metropolitana e incluso en todo el país de ser necesario”, precisó.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que “acá comienza un tremendo desafío para la RM y necesitamos el esfuerzo y responsabilidad de todos”.

Añadió que “necesitamos hoy más que nunca que seamos responsables y pensemos que nuestros actos impactan en la calidad de vida y salud de otras personas”.

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri hizo un llamado “a los porfiados que no han querido escuchar”. Dijo que los vecinos deben respetar las medidas dispuestas por las autoridades. “Acá hay adultos y niños que están muy complicados, pasando hambre”, expresó.

Alessandri manifestó también que la gente debe asumir su responsabilidad porque " es imposible llegar a cada esquina, a cada manzana para fiscalizar que se cumpla con la cuarentena".