Vocera de la Suprema ante debate sobre el fin de la facultad del Presidente para indultar: “Hay que mirar el tema en su mérito”

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó esta mañana el debate sobre la facultad del Presidente de la República de conceder indultos a personas condenadas por el Poder Judicial.

Antes de la reunión protocolar del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, con el Pleno de la Corte Suprema, la portavoz del máximo tribunal fue entrevistada por radio Duna a primera hora de la mañana. En el diálogo se le consultó respecto al nuevo titular de Justicia, los indultos presidenciales y la resolución del proceso de elección del fiscal nacional.

Vivanco dijo que conocía la actividad académica del reemplazante de Marcela Ríos y, sin mencionar a la renunciada autoridad que es socióloga de profesión, destacó el conocimiento que Cordero tiene de las “las líneas jurisprudenciales” de la Suprema.

“Lo conozco a través de su actividad académica, él ha escrito muchas veces comentarios de fallos y eso a mí por lo menos me ha revelado y yo creo que hay varios ministros que coinciden en lo mismo, de que, además de que es una persona con vastos estudios en el derecho, es una persona también que comprende la función judicial y las líneas jurisprudenciales que la Corte ha llevado, y eso es muy importante, porque esas líneas se pueden compartir o no, pero es importante, conocerlas para tener un mejor dialogo y por supuesto para arribar a mejores resultados”, sostuvo.

Indultos

Sobre los indultos otorgados por el gobierno de Gabriel Boric a 13 condenados el pasado 30 de diciembre, Vivanco expuso que es “una atribución del Presidente de la República”.

“Es una atribución que viene de las que tenían los reyes, de poder perdonarle la pena a una persona y evidentemente es una demostración de poder que no se tiene que discutir con otros poderes (...) pero, evidentemente hay facultades constitucionales y normas legales que lo regulan. Puede uno estar de acuerdo o no, pero efectivamente es una atribución que existe y puede haber sobre todo, según sea el indultado, una controversia sobre el tema. Pero, hay que distinguir planos, un plano es si a uno le parece que esa atribución exista, que es un asunto que tiene que ver con modificaciones, reformas, revisiones. Y otra es que se cumpla efectivamente con el derecho vigente cuando se otorgue el indulto, que es un plano diferente”, sostuvo.

Consultada en general, respecto a la posibilidad de que un indulto sea revertido y el derecho que la persona que perdió el beneficio podría alegar, acotó que la legalidad es determinante en estos asuntos.

“Ese tema tiene también sus límites, en que se haya cumplido dentro del marco legal, porque las situaciones que infringen el marco legal nunca se pueden consolidar. En consecuencia, yo nunca puedo alegar en mi favor como administrado que se mantenga un acto que se ha hecho de una manera ilegal”, explicó.

Sobre la posibilidad de que esta facultad presidencial pueda terminar, dijo que se debe analizar “en su mérito”.

“Es un tema que hay que revisar, porque hay recordar que el tema de los indultos no solamente alude a evitar que un determinado delincuente cumpla su pena, sino que muchas veces también se dan indultos por razones humanitarias, recordemos que el Presidente Boric indultó a un joven que estaba con una enfermedad terminal (…) entonces no todos los indultos tienen las mismas características y en consecuencia no hay que apresurarse, sino que hay que mirar el tema en su mérito”, sostuvo.

Sobre el proceso de selección del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que “hubo un gran desgaste de parte de todo los organismos intervinientes y para los candidatos también”.

“Es muy importante para el país que este tema se haya resuelto, porque todo el tema de la agenda de seguridad pública y toda las medidas que hay que tomar para combatir eficazmente la delincuencia requieren de un fiscal que este como titular en su cargo, que pueda desarrollar su programa y llevar a mejores alturas todo lo que es el combate contra la delincuencia, que hoy es sumamente complejo (…) consideramos que es muy importante que se haya resuelto la situación”, destacó.

Encuentro con el ministro Cordero y proceso constitucional

Tras la reunión con el ministro Cordero, la portavoz de la Corte Suprema realizó una vocería en el Palacio de Tribunales indicando que en la cita se plantearon a la nueva autoridad las preocupaciones que el máximo tribunal recomienda integrar en la agenda de Justicia.

Se planteó continuar con el desarrollo en materia de Derechos Humanos, su protección y persecución de los atentados contra ellos. También se hizo mención del tema carcelario y la rehabilitación de personas condenadas. Además, se planteó la creación de nuevas salas en algunas cortes y los problemas respecto a seguridad de los sectores en los que se ubican estas sedes.

“Le hemos ofrecido nuestra participación como apoyo, con especial énfasis en aquello que es el proceso constitucional que viene (…) le hemos pedido al ministro que ojalá, en lo que toca el Ministerio de Justicia, podamos mantener un dialogo muy cercano en materia de lo que viene constitucionalmente y que podamos de ese punto de vista llegar a aquellos que van a hacer un nuevo proyecto constitucional para Chile”, cerró Vivanco.