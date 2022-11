Voraz incendio estructural destruye siete casas en Tomé: Onemi declara alerta roja comunal

Un voraz incendio estructural ya ha destruido siete viviendas en la comuna de Tomé, Región del Biobío, situación que obligó a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) a decretar alerta roja comunal, la cual estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones del siniestro así lo ameriten.

La medida fue adoptada por la delegación presidencial regional del Biobío, y se sustenta debido al evidente peligro de propagación que existe hacia propiedades contiguas en un barrio que se caracteriza por ser residencial.

El fuego se desató durante la noche de este sábado y afecta principalmente a los inmuebles que se emplazan en calle Vicente Palacios. Preliminarmente, se presume que el origen de las llamas estaría asociado a la explosión de un medidor de electricidad, lo cual deberá ser corroborado posteriormente por los peritos de rigor.

Decenas de voluntarios de las compañías de Bomberos de Tomé, Concepción, Talcahuano y Penco se encuentran desplegando un amplio operativo, junto con personal municipal, funcionarios de Carabineros y de Conaf para poder hacer frente a las intensas llamaradas que resurgen desde las viviendas afectadas, y evitar así la propagación del incendio hacia propiedades colindantes.

No obstante, se habría reportado que el personal no sería suficiente para controlar la emergencia, además de la insuficiencia del suministro de agua en el sector. No obstante, se están efectuando denodadas labores para que el fuego no siga avanzando.

Cabe indicar que hasta entonces no se han reportado personas lesionadas ni otras emergencias derivadas de este evento.