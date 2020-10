Zúñiga sostiene que querellas por muertes en pandemia presentadas por Jadue "probablemente tienen un origen político comunicacional”

“Nosotros como autoridades de salud estamos totalmente enfocados en esta pandemia, no nos podemos distraer por estos asuntos que esta viendo fiscalía, que están viendo los tribunales de justicia. Para eso hay abogados que están viendo las causas y están viendo con fiscalía como llevar esta investigación”, sostuvo esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en Radio Universo, frente a las recientes declaraciones de la exfuncionaria de Epidemiología del Minsal, Andrea Albagli, quien sostuvo que el ex ministro Jaime Mañalich les pidió manipular la base de datos.

Ante las declaraciones, detalló que no podía opinar ya que no conocía a Albagli y porque no era su área, sin embargo, reiteró, “no nos podemos desenfocar en esto”.

“Ya nos hemos pronunciado en eso, el mismo doctor (Rafael) Araos, que es el jefe de Epidemiología, ha dicho que durante esta pandemia se han adoptado correcciones acerca de la forma en cómo se ha entregado información a la ciudadanía, y en un principio obviamente nosotros no teníamos un sistema que nos permitía entregar la información al día siguiente al cual ocurrían los contagios o los fallecidos, y por eso se fue mejorando ese sistema, y hoy día podemos entregar esa información diariamente con mucha precisión para la ciudadanía”, explicó.

Sobre si el Ministerio Público está politizado frente a este caso, Zúñiga expresó que no se iba a referir al tema, sin embargo detalló que las querellas presentadas por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue por los fallecidos por Covid-19, “probablemente” tienen un origen político comunicacional.

“Yo tengo una opinión acerca de que estas querellas que provienen de un alcalde comunista (Daniel Jadue) que es candidato presidencial probablemente tiene un origen político comunicacional, y en ese sentido nuestro único foco hoy día es la pandemia, no nos podemos estar distrayendo en candidaturas presidenciales", sostuvo.

“Creo firmemente en la separación de los poderes del estado y fiscalía y los tribunales de justicia tienen que realizar su trabajo y nosotros vamos a colaborar en todo lo que eso implique, pero el trabajo de la autoridad del Ministerio de Salud está enfocado en la pandemia, porque es de extrema gravedad que nos estemos distrayendo en otros temas", agregó.