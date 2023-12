A propósito de la PAES de Lenguaje

SEÑOR DIRECTOR:

Esta prueba confirma que no es el instrumento el deficiente. Es peor la situación. Es la educación chilena que erró el camino asumiendo un constructivismo ciego y acrítico, desprestigiando el saber cultural en aras de unas habilidades genéricas vacías de contenidos. Estamos viviendo la tiranía de las modas pedagógicas sustentadas por la implementación de competencias laborales del siglo XXI, pero sin conocimientos. El método es un fin en sí mismo despojado del saber. El anti intelectualismo se tomó las aulas. Todo es emotividad. La racionalidad pedagógica anulada. Nuestros alumnos son víctimas de lo que Wexler señala: “la brecha del conocimiento “. El problema de la comprensión lectora es un problema de conocimiento del mundo.

En la última PAES de Lenguaje aparece un fragmento de la Dirección del Trabajo: Organizaciones sindicales. Muchos alumnos desconocían no solo la existencia de los sindicatos en Chile, menos aún “fuero sindical”, “trabajadores no aforados”, “quórum” , “cuerpo deliberante”, etc.

Investigaciones señalan que ante la carencia de conocimientos previos, los “buenos lectores” se emparejan con los “malos lectores”, la brecha en la comprensión no es una brecha en las habilidades sino que es una diferencia de conocimientos. Por ende, la “capacidad lectora” abstracta es en gran medida un espejismo construido por los tests de lectura. La capacidad de un alumno para comprender un texto variará en función de su familiaridad con el tema; ningún grado de “destreza” le ayudará si carece de los conocimientos previos.

Tal vez, el Demre, siempre preocupado por acortar las desigualdades, debería compensar las inevitables diferencias en los conocimientos previos de los estudiantes, resguardando las temáticas abordadas. ¿Cuántos alumnos saben lo que es un sindicato en Chile? ¿Cuántos alumnos que rindieron el examen son hijos de sindicalizados en Chile?

El conocimiento debe recuperarse y fortalecerse porque como señala Luri: “Si un niño rico se encuentra al llegar a la escuela cerradas las puertas del conocimiento, tiene otros lugares a los que acudir. El pobre, no”.

Regina Varetto

Capacitadora docente