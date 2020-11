A un año del acuerdo por la Paz

SEÑOR DIRECTOR

Se ha cumplido un año del acuerdo político que dio inicio al proceso constituyente apelando a la voluntad de los ciudadanos. El tiempo vuela. Fue antes de la pandemia.

Justo es reconocer que quienes suscribieron ese documento no se equivocaron. La gente respondió masivamente ratificando el itinerario diseñado, y no faltaron los que adhirieron después motivados por el respaldo ciudadano. Algunos no lo suscribieron, pero eso ya es historia.

Con esto se descartó la hipótesis de una ruptura institucional o la desestabilización del gobierno -como hemos visto por estos días en Perú- y se encauzó el proceso de transformaciones por una vía institucional respetuosa del pluralismo existente en nuestra sociedad.

Se inició una nueva etapa política, marcada según las encuestas por el sentimiento de esperanza. De la conducta de todos depende que la Convención Constitucional que elegiremos en abril tenga éxito. Es fundamental para lograrlo que la política dé un giro y prime un clima de mayor diálogo, respeto y entendimiento. Así podremos demostrar que somos capaces de superar nuestras dificultades sin caer ni en el autoritarismo, ni en el populismo, recurriendo a nuestra tradición democrática y republicana.

José Antonio Viera-Gallo