¿Acaso Alberto Arenas bajó el crecimiento de Perú?

SEÑOR DIRECTOR:

Una reciente columna en La Tercera dice que la reforma tributaria de 2014 habría sido la causa de los persistentes problemas del crecimiento en Chile. Entiendo que se basa en un estudio publicado en la Universidad San Sebastián, divulgado en prensa.

Por mi parte, fui a una conferencia de mis ex alumnos de MBA en Lima, Perú. Ahí aproveché para replicar el mencionado estudio, usando las mismas fechas, pero para nuestro vecino país del norte. Resulta que -entre antes y después del 2014-, la brecha de crecimiento del PIB peruano respecto del mundo cayó igual o peor que en Chile; más de 2 puntos porcentuales anuales. ¿Acaso también le vamos a echar la culpa al exministro Arenas y a la Pdta. Bachelet de lo que pasó en Perú desde 2014? Claro que no resulta razonable. Si bien los impuestos tienen efecto en la actividad económica, es muy importante frenar la falacia “ad arenum”, donde algunos recurrentemente culpan de casi todo a dicha reforma y a los impuestos. No nos distraigamos.

Rodrigo Wagner

Profesor Escuela de Negocios UAI