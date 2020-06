Actividades esenciales

SEÑOR DIRECTOR

Este martes llegó un funcionario a la fábrica y determinó que nuestra actividad no era esencial, que debíamos parar la producción y mandar a las personas a sus casas. En ningún caso se interesó en qué estábamos fabricando.

No le interesó que estemos fabricando equipos para una planta de alimentos, y no entiende que la leche del supermercado no es producida así, lista, por la vaca: hay procesos productivos anteriores.

No le interesó que estemos fabricando equipos para la minería, necesarios para la producción de cobre y otros procesos. Tampoco que estemos elaborando equipos para la industria del papel, que permiten que haya papel higiénico y pañales, entre otros.

No le interesó que, debido a la emergencia, estemos produciendo los primeros prototipos de ventiladores mecánicos y otros equipos de sanitización con luz UV, además de protecciones de cobre para el transporte público, que ayudarían a reducir contagios.

Solo se preocupó de llenar un papel y pasar una infracción, con la amenaza del cierre de la empresa. Por esto, he tenido que contratar abogados para explicar ante el organismo correspondiente que no estamos incumpliendo la ley.

No entendió que cuando nuestros clientes nos compran estos equipos, es porque realmente los necesitan, y en un plazo, para cumplir sus compromisos de abastecimiento.

No entendió que los empresarios solo podemos pagar a nuestros colaboradores cuando logramos entregar lo fabricado a nuestros clientes. No tenemos la certeza de recibir nuestros ingresos todos los meses, es solo producto de nuestro esfuerzo diario y de un trabajo bien hecho.

Tampoco tenemos la fortuna de este funcionario que recibirá su paga todos los meses, haga bien o mal su trabajo.

Andrés Costa

Empresario