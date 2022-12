SEÑOR DIRECTOR:

Leo Strauss en su ensayo “¿Qué es la Filosofía Política?” escribía que toda acción política apuntaba a preservar o cambiar; cuando se busca cambiar algo, es para mejorar las cosas, al preservar, buscamos evitar que las cosas empeoren.

El acuerdo constitucional de principios de semana va mucho más allá de permitir un proceso para cambiar la Constitución vigente, pues significa también (esperemos) un cambio de paradigma en la clase política chilena. Desde el estallido, nuestros políticos se han ensimismado, considerando negativo todo lo ajeno, y bueno todo lo suyo. Este acuerdo, donde claramente todos cedieron algo, presenta una nueva oportunidad para volver a la política de los acuerdos. Desde el 15 de noviembre del 2019 que no veíamos un acuerdo tan importante como este, donde nuestros representantes fueron capaces de dejar de lado sus visiones particulares para velar por una noción compartida de bien común. Espero de corazón que esta actitud constructiva de la clase política prospere y no solo en el tema constitucional.

Asimismo, ya firmado el acuerdo, es hora de que la clase política comience a buscar soluciones para los demás problemas que preocupan al chileno común y puedan trabajar en paralelo al proceso constitucional en temas de seguridad, educación, inmigración y economía; que no desaparecerán gracias al acuerdo y una nueva Constitución no podrá solucionar si no se buscan soluciones luego. Esperemos ver el mismo ánimo dialogante para enfrentar estos problemas, que además ayudaría bastante a nuestra institucionalidad que se ha visto bastante degradada durante los últimos años.

Carlos Rodríguez H.

Filósofo