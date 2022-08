Acuerdos, el Presidente y el 05 de septiembre

Por Diego Díaz González, parte del equipo central de aprueba por Chile

Hace algunos días, los partidos oficialistas acordaron una importante declaración de voluntades de reforma a la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 04 de septiembre y también se han pronunciado acerca de su voluntad de continuar con el proceso constituyente en el caso de que no gane su opción.

El Rechazo también exteriorizó un compromiso programático en el caso de que gane su opción, pero no se ha pronunciado en lo absoluto acerca de su voluntad de implementación de la nueva Constitución en el caso de que gane el Apruebo, y tampoco ha acordado alguna fórmula común sobre los pasos a seguir en el caso de que no se apruebe la propuesta emanada de la Convención Constitucional, lo que es muy preocupante.

Estamos a solo días del plebiscito, y no existe acuerdo en el Rechazo sobre cómo cumplir y respetar el mandato ciudadano del 25 de octubre de 2020, que ampliamente se pronunció a favor de una nueva Constitución y a través de un órgano 100% democrático. Los más extremos prefieren quedarse con la actual Constitución -como los republicanos- otros buscan reformarla y otros no descartan un comité de expertos y no un órgano democrático para su redacción.

Es inevitable adelantar que independiente de la opción que triunfe en el plebiscito será necesaria la generación de un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para dar continuidad al principal mandato de un nuevo texto en el caso de que gane el Rechazo o la gestación de grandes acuerdos de implementación del nuevo texto, en el caso de que gane el Apruebo. Allí, resulta útil revisar en detalle el reporte del Centro de Estudios Públicos titulado Zona de curvas. La Convención y la Cámara en comparación, donde se abordan los diferentes escenarios de acuerdos en función de la composición del Congreso, concluyendo que independientemente de los votos necesarios, se requerirá levantar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.

De esta manera, un proceso constituyente que se inició a partir de una movilización ciudadana que mandató a los partidos políticos con representación parlamentaria a acordar y “ceder posiciones” aquel 15 de noviembre de 2019, también debiera continuar con un gran acuerdo nacional para acordar y ceder posiciones desde el próximo 05 de septiembre, independiente del resultado del plebiscito. Ambos acuerdos comparten un mismo protagonista: el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien entonces demostró su liderazgo como parlamentario al levantar el acuerdo que hizo posible el plebiscito de entrada; y quien, ahora como Mandatario, ha jugado un rol fundamental frente al plebiscito de salida.

El Presidente comprende que el éxito del proceso constituyente en curso es un asunto de Estado, y sobrepasa las expectativas del gobierno actual, y es que independiente de su posición, le corresponde ser garante del mandato ciudadano de tener una nueva Constitución, más allá del resultado del 04 de septiembre, y no cabe duda que al día siguiente e inmediato, el 05 de septiembre, convocará a todos los sectores a continuar y profundizar la hoja de ruta de cambios: sea para zanjar el mecanismo que nos llevará a una nueva propuesta o la implementación de la propuesta plebiscitada. Pese a la ilegitimidad de los partidos políticos y el Congreso, ambas instancias fueron parte del origen y desarrollo del proceso constituyente en curso y serán parte fundamental en la implementación del nuevo texto constitucional.

Entonces, es importante comprender tres elementos fundamentales: la importancia y necesidad de alcanzar acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas; el imprescindible rol del Presidente -en tanto Jefe de Estado-, y la necesidad de las voluntades (positivas) de todos los sectores políticos de cara al 5 de septiembre que, independientemente de su resultado, quedará grabado en la historia de nuestro país.