Afiliados y cotizantes

SEÑOR DIRECTOR:

Un dato preocupante entrega la última ficha estadística de la Superintendencia de Pensiones: solo un 50% de los afiliados al sistema de capitalización individual cotiza. En números, de 11.665.184 afiliados que tienen una cuenta en alguna AFP, solo 5.883.065 cotizaron en el último mes, con una variación de -1,1% respecto del año anterior.

No podemos hablar de mejores pensiones si primero no hablamos de cómo mejorar el número de cotizantes; en otras palabras, para mejorar las pensiones, sí o sí debemos lograr que un mayor número de afiliados cotice, pues aunque tengamos un sistema previsional perfecto, no sirve de nada si las personas no cotizan.

Lamentablemente, la reforma previsional no está enfocada en aumentar el número de cotizantes, sino, por el contrario, en captar y administrar la cotización adicional de los que ya lo hacen, lo que finalmente puede generar que un mayor número de afiliados deje de cotizar.

Eduardo Jerez Sanhueza