SEÑOR DIRECTOR

En relación al artículo de portada publicado ayer en Pulso, son necesarias algunas precisiones:

Primero, el proyecto de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental jamás ha salido de la agenda ambiental del gobierno y así lo dijimos cuando se nos consultó.

Segundo, para lograr avanzar con la Reforma del SEIA se presentó al Congreso, en junio de 2019, un segundo proyecto que permitiera generar mayor consenso y que consiguió que aprobáramos la idea de legislar el pasado 4 de julio de 2019. Sin embargo, a pesar que desde el Ejecutivo se le puso suma urgencia a la tramitación de este proyecto -de hecho, el gobierno renovó la suma urgencia siete veces-, la tramitación del proyecto no avanzó en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Esto, no solo porque los parlamentarios presentaron más de 100 indicaciones, muchas de ellas inadmisibles, sino, en especial, porque la presidencia de la Comisión no permitió que se votaran más de dos artículos por sesión. Es más, en los cuatro meses que el proyecto estuvo con urgencia, la Comisión solo votó 11 indicaciones parlamentarias, sin siquiera empezar a ver el proyecto del Ejecutivo en profundidad. Frente a esta evidente falta de voluntad política y, para no paralizar la agenda legislativa ambiental del gobierno, se decidió avanzar en esta Comisión en la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuya aprobación habíamos alcanzado de manera transversal en el Senado. Esto de ninguna manera significa abandonar el proyecto que moderniza el SEIA, sino buscar la forma para avanzar de mejor manera en la tramitación legislativa ambiental.

Hoy, cuando más que nunca necesitamos consensos que nos permitan impulsar con urgencia una reactivación económica que sea sustentable y resiliente post Covid-19, el proyecto de modernización del SEIA cobra aún mayor relevancia y esperamos contribuya a avanzar juntos en acelerar la reactivación socioambiental que Chile necesita.

Carolina Schmidt Z.

Ministra de Medio Ambiente