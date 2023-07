Agua: lecciones del caso uruguayo

SEÑOR DIRECTOR:

La crisis hídrica no da tregua en gran parte del planeta. Hoy estamos conociendo el dramático caso de la República Oriental del Uruguay, que según el propio Presidente y gobierno, solo le quedan reservas de agua potable para 8 días en el área metropolitana. Si bien es cierto que están atravesando la peor sequía de los últimos 70 años, no deja de ser importante señalar la falta de previsibilidad y criterio ideológico que se utilizaron en el pasado. Además, el ex Presidente Mujica ha reconocido la responsabilidad compartida en este asunto.

Las lecciones que podemos aprender de este caso son que el agua es un recurso vital para todos y que es necesario hacer todo lo posible, incluyendo alianzas público-privadas, para sobrevivir en tiempos de escasez de lluvias mediante el uso de tecnología e infraestructura adecuadas. En Uruguay, se optó por el control estatal del agua a través de un plebiscito, excluyendo la inversión privada, lo cual resultó en que siempre se diera prioridad a otras necesidades hasta que fue demasiado tarde.

Pablo Aldunate Allegro

Fundación para el Progreso