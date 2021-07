SEÑOR DIRECTOR

En la nota “Purificadores de agua: qué son y por qué vale la pena tener uno en el hogar”, publicada el 1 de julio de 2021, se señala la importancia de hidratarse y consumir al menos dos litros de agua diarios y agrega textualmente: “Eso, siempre y cuando se beba agua saludable. Una cualidad que, lamentablemente, no tiene el agua potable en la mayor parte del país, ya que ésta acarrea sedimentos, bacterias, metales pesados, entre otros contaminantes que ponen en riesgo la salud”. Al respecto, queremos señalar que el agua potable en Chile cumple todos los requisitos establecidos por la normativa nacional para ser considerada apta para el consumo humano y que no presenta riesgos a la salud, condición que es diariamente controlada y cuyos resultados pueden ser conocidos en la página de esta institución https://www.siss.gob.cl/586/w3-propertyvalue-6405.html.

Cabe hacer notar que la condición de que Chile presenta una calidad del agua potable apta para el consumo humano, es desde hace varios años reconocida por varios medios internacionales, en los cuales se señala que Chile y Costa Rica son los únicos países donde es seguro beber agua potable en Latinoamérica, de acuerdo a los datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el cual señala que ambos países fueron clasificados como lugares en los que “no se deben tomar precauciones a la hora de tomar agua de la llave, excepto en lugares rurales donde no haya acceso a agua potable”.

Adicionalmente, la publicación “Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2020” de la World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) del presente año 2021, señala que en el año 2020, 138 países gestionan en forma segura el agua potable, indicando que el porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura en Chile es de sobre el 99%.

Christian Maurer

Fiscalizador especialista en calidad del agua potable

Superintendencia de Servicios Sanitarios