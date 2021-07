Aires de familia

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador

Lo más llamativo de las primarias del otro día fue la inmediata sorpresa, seguida de una sensación de alivio, y que subiera la Bolsa. Desconcertante. Desde el 18-O todo lo que nos sucede viene siendo sorpresivo: que el país se vaya de madre, que la institucionalidad establecida siga haciendo un papelón, que no se hable de otro tema… Lo mismo se dijo del 80% que apoyó el Apruebo, como también de ese otro 80%, los convencionales zurdos que están por validar que la asamblea constituyente aspire a refundar el país. Tanta “sorpresa” reiterada aun cuando siempre se apunta a lo mismo es rara, a no ser que dicho pasmo encubra una confusión mayor que no se quiera admitir. Medios y comentaristas debieran explicar mejor por qué hemos de asombrarnos de nuevo, y sentir alivio por estos últimos resultados.

Junto a ello, dejarse de repetir que todas las elecciones son plebiscitos cruciales. Ni siquiera en contiendas mayúsculas anteriores en las que se dijo que nuestro destino estaba en juego, se dieron las cartas como se apostaba que vendrían. Los aplastantes resultados de 1964 y 65 a favor de una DC con ínfulas de partido único ¿cuánto duraron? Ya hacia el 67 ese conglomerado estaba hecho trizas y la UP vino igual, no se la evitó. Lo mismo podría decirse del 70 (tres años después el país estaba en otra). Recuerde el 88 y su borrachera triunfalista parecida a la de hoy: ¿qué queda en 2021 de esa “alegría ya viene” y de una “transición” que, interminable, fue lo que fue? Giros suelen producirse, pero ello no asegura que se adivine la historia futura, y menos a partir de resultados electorales. Tenga en cuenta que Piñera ganó dos elecciones presidenciales (¿sirvieron de algo?), o ¿es usted de los que profesan que la voluntad popular es una suerte de Espíritu Santo que vela por nosotros, amén? Me atrevo a preguntarlo porque sé de personas que le rezaron a la Virgen del Carmen para que no saliera Jadue, y no me extrañaría que creyeran que Boric es un milagro y Sichel un “signo”.

Nada de lo que estamos viviendo debiera sorprender. La derecha, digan lo que digan, no entra a La Moneda por la puerta ancha desde 1958; Piñera nunca ha dejado de ser DC. Por eso lo quieren reemplazar Provoste, DC, o Sichel, que también lo fue, y Boric que, por familia, puede que vuelva a serlo. El Boric de la toma de la Escuela de Derecho de la UCh el 2009 se confabuló con profesores de derecha y DC así que no sorprendería que lo hagan suyo de nuevo, aun cuando es parte de esa evolución de la Concertación que hace alardes con puños alzados (muy MAPU).

Nuestro máximo trauma histórico sigue siendo 1964. Cualquiera sea el resultado volveremos a tener a un DC o algo así en La Moneda. Este país es tan chato de imaginación que dudosamente se le ocurrirá otra alternativa que esta vertiente hace rato caduca.