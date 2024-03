Amistad cívica y convicciones

SEÑOR DIRECTOR:

No cabe duda sobre el reciente llamado desde diferentes sectores, especialmente el lanzado desde las iglesias, sobre la importancia y urgencia de lograr un diálogo fecundo entre posiciones hoy aparentemente irreconciliables, que nos lleve a ponernos de acuerdo en cuestiones esenciales para nuestra patria, que hoy “exacerba el yo en desmedro del nosotros”.

Pero ello no puede hacernos olvidar nuestras diversidades; y no me refiero a los que comúnmente aludimos de intereses, más bien con un alcance egoísta, sino a las creencias, convicciones profundas que son de alcance moral y religioso en muchos casos y que no podríamos transar sin vulnerar nuestras identidades y patrimonios culturales más profundos.

Ello no debe invalidar, en ningún caso, la búsqueda sincera del diálogo y la ansiada amistad cívica, si no por el contrario llevarnos a identificar y centrarnos en aquellos múltiples temas y posibles acuerdos de alcance político, social y económico que tanto necesita Chile y que no es utopía construir juntos.

Patricio Gross

Presidente Personas Mayores Presentes