Ampliación social y política del nuevo gobierno

SEÑOR DIRECTOR

El nombramiento del gabinete estuvo colmado de señales, desde su realización en el Museo de Historia Natural a la diversidad de las trayectorias políticas y profesionales de las ministras y ministros, pasando por la primacía de mujeres, entre ellas feministas, y la presencia de la comunidad LGBTI+. La participación de independientes y profesionales de reconocida trayectoria muestra una voluntad de sumar capacidades y sectores más allá de Apruebo Dignidad y la conciencia de que el camino propio, o solo los partidos, no bastan para las transformaciones que se deben empujar.

Al mismo tiempo, el nombramiento de figuras pertenecientes a la Concertación en ministerios clave, como expresión de la necesidad de alcanzar mayorías para concretar el programa, a la vez obliga a definir de manera abierta que el rumbo actual no será el mismo recorrido en los últimos treinta años, en los que imperó una forma de hacer gobierno sin escuchar a la sociedad y una lógica subsidiaria en las políticas sociales que no permitió superar la herencia dictatorial. Esa forma de hacer política no se puede replicar hoy, porque la sociedad reclama protagonismo y porque el propio gobierno necesitará del apoyo activo de la sociedad para empujar las reformas.

Tendremos que construir, como tarea permanente, una forma de gobernar que permita concretar transformaciones sumando esfuerzos. Para eso, en la búsqueda por construir mayorías, puede resultar crucial materializar una ampliación del gobierno de Apruebo Dignidad hacia el mundo social e independiente -feministas, ambientalistas, pueblos originarios, movimientos sociales-, que ha sido indispensable para el Apruebo, la Convención Constitucional, la presión al Congreso y el triunfo en la segunda vuelta presidencial.

En esa complicada ecuación que implica la ampliación social y política, en gobernar con y hacia la sociedad, se definirá el carácter del nuevo gobierno.

Camila Miranda Medina

Presidenta Fundación NODO XXI