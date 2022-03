Antes del final

SEÑOR DIRECTOR

A pocos días de terminar el actual gobierno, del cual he sido un leal opositor, creo justo reconocer algunos de sus logros sin dejar de señalar sus principales desaciertos.

A su favor están, sin duda, el proceso masivo de vacunación de la población; asumir, aunque tardíamente, la propuesta opositora de un IFE en favor de las personas más afectadas por la pandemia; haber favorecido el acuerdo político que abrió paso al proceso constituyente; la aprobación unánime del aumento de las jubilaciones; la ampliación de la institución matrimonial hacia parejas del mismo sexo; la expansión de la red del metro, modernización de los aeropuertos y el inicio de la implementación de la tecnología digital 5G.

Sus mayores falencias se encuentran en la forma de enfrentar la protesta social con su secuela de heridos y lesionados de por vida; el agravamiento de la crisis en la Macrozona sur; la expansión del crimen organizado, principalmente el narcotráfico; la masiva migración ilegal en el norte; no haber contenido el rebrote inflacionario junto con dejar una situación fiscal deficitaria; y no haber implementado una política exterior más allá de las diferencias ideológicas, no adhesión al Pacto de Migraciones y al Acuerdo de Escazú.

Supo mantener la estabilidad institucional democrática, pero no pudo unir al país ni restablecer la confianza ciudadana. La política se le fue de las manos. No solo se polarizó. También hubo un fuerte cortocircuito con quienes sustentaron su administración. Su equipo no percibió los profundos cambios que está viviendo la sociedad chilena, lo que le impidió implementar un diálogo social y con la oposición.

Muchos proyectos e iniciativas legales quedan a medio camino.

Pronto iniciaremos una nueva etapa política, y todo esto quedará al juicio de la historia.

José Antonio Viera-Gallo