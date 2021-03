SEÑOR DIRECTOR

Los ataques incendiarios, el amedrentamiento y los tiroteos parecen ser pan de cada día en La Araucanía. La escalada en la violencia es síntoma de una crisis compleja y multicausal, que mezcla reivindicaciones étnicas con narcotráfico, terrorismo, pobreza, deslegitimación de la fuerza pública, centralismo, y un abandono del Estado cada vez más evidente.

Por lo mismo, no existe una fórmula que muestre una salida fácil al conflicto, pero, al menos, es imperativo partir de un consenso básico común: el diálogo en medio del caos es imposible. Si no se hace cumplir la ley, la política se vuelve inerte. En esto la fuerza pública juega un rol relevante, pero los políticos y la sociedad civil también. La complacencia y tibieza frente a los actos delictuales no hacen otra cosa que entregarle un piso de legitimidad a criminales que piensan que el fin justifica los medios.

Como bien expresaba Violeta Parra, “Arauco tiene una pena”. Más que por el terrorismo -que indudablemente existe-, es por el maniqueísmo y el simplismo extremo de un debate público que es incapaz de despojarse de sus propias agendas para condenar la violencia y entender la profundidad de uno de los problemas más antiguos de nuestra patria.

Sebastián Boegel

Director de Desarrollo

IdeaPaís