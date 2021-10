Ataque incendiario

SEÑOR DIRECTOR

Hemos reiterado que la inoperancia de las autoridades para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur ha generado una sensación de impunidad que, más temprano que tarde, llevaría a un incremento en el número, extensión y gravedad de los actos violentistas.

Esto se ratifica con el aumento de camiones y viviendas quemadas, o los atentados en zonas que se habían librado de esta ola de violencia. De manera más reciente somos testigos de ataques a sectores que nunca pensamos que estarían bajo amenaza, como son las áreas silvestres protegidas (Reserva Nacional Malleco) y ahora la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, en el corazón mismo de la ciudad. ¿Qué se busca con estas acciones? ¿Coaccionar la enseñanza e investigación forestal a través del miedo?

Es un hecho que la temeridad de los violentistas seguirá escalando si no se le pone freno. La autoridad debe renunciar a obtener un rechazo masivo del mudo político a estas acciones, eso ya no ocurrió, a pesar de que carecen por completo de legitimidad o justificación. Esperamos que en este caso quienes relativizan la violencia tengan un mínimo de pudor y no denominen “sabotaje” a este repudiable ataque.

Roberto Cornejo Espósito

Presidente Nacional

Colegio de Ingenieros Forestales de Chile