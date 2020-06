Atención primaria de salud. La nueva toma de conciencia del Minsal

Por Gonzalo Navarrete, médico pediatra, ex subsecretario de Salud, ex presidente del PPD y ex alcalde de Lo Prado

El Ministerio de Salud después de tres meses, en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, tomó conciencia ya no solo de las condiciones de hacinamiento de la población, sino también que la atención primaria existe. Más aún, en condiciones de crisis sanitaria no solo hay que reparar el daño en hospitales y unidades de cuidados intensivos, sino actuar en terreno previniendo y controlando la expansión de los contagios.

El diseño y -por tanto- la comunicación pública en esta crisis no consideraron como parte de la estrategia de trabajo a los territorios ni a la principal trinchera instalada en los Cesfam y consultorios, la verdadera primera línea de la salud: la Atención Primaria de Salud (APS) municipalizada.

A modo de ejemplo, el Ministerio de Salud no mencionó la APS en ninguna de las apariciones públicas de estos meses. En lo específico, los servicios de salud no instalaron dispositivos de coordinación, definición de roles, apoyo de lineamientos específicos de acción en sus territorios. Las Seremi de Salud asumieron roles operativos sin coordinación con las comunas. Los alcaldes, desde un comienzo, lo han dicho, no han sido suficientemente incorporados a la estrategia sanitaria.

Recién en los últimos días, el ministro Jaime Mañalich señaló que la APS formaría parte de una “nueva estrategia”, pero hasta hoy solo ha sido un mero anuncio, no se ha traducido en una acción o una estrategia específica. La instalación urgente de un grupo de trabajo que diseñe, coordine y cuente con los recursos necesarios no ha ocurrido.

Debemos reconocer que dada la experiencia de gestión en el ámbito hospitalario de las autoridades del Minsal y una cultura hospitalocéntrica de un parte importante de los decisores en salud, el manejo de las ampliación de la capacidad de manejo hospitalario, ventiladores, camas UCI, reconversión de camas, ha permitido hasta ahora la contención de la mortalidad.

La evolución prevista en las semanas venideras hará insuficiente cualquier incremento de capacidad hospitalaria. No tan solo por el costo de su implementación, sino por la ausencia de capacidad disponible de profesionales y recursos físicos.

La APS tiene cerca de 2.000 centros de atención a lo largo del territorio nacional y alrededor de 70.000 personas con experiencia en el trabajo socio comunitario, se hace cargo del 90% de las enfermedades GES, tiene vínculo estrecho con la población de mayor riesgo y una coordinación estrecha con los dispositivos municipales de apoyo. En estos tres meses han desarrollado -con iniciativas locales- estrategias de apoyo sustantivas y eficaces.

Se ha dicho y con razón que el daño se trata en los hospitales y la pandemia se controla en los territorios, es por ello que si asumimos como real que las cifras de contagiantes ronda las 21.000 personas, esta es una cifra abordable para hacerse cargo de la trazabilidad y aislamiento pertinente. Para eso la APS es un actor imprescindible y viable si se implementan a la brevedad las coordinaciones, normativas y recursos adecuados. Esto debe ser a través de los servicios de salud que tienen estructura y relación directa con los municipios. Las seremi son parte de la autoridad sanitaria con funciones de regulaciones de salud pública más que operativas. Si las declaraciones se traducen en acciones aún estamos a tiempo de contener la expansión de la pandemia.