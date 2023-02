Aún es tiempo de corregir

SEÑOR DIRECTOR:

La actual reforma tributaria tal como ha sido aprobada preliminarmente en la Cámara Baja contiene normas que impactan directamente a las startups y emprendedores en base tech que esperamos sean corregidas en el Senado.

El impuesto al patrimonio propuesto se transforma en un verdadero impuesto anti startups. Asimismo, las restricciones al uso legítimo de pérdidas tributarias pone trabas a un modelo de negocios basado en la toma de riesgos, cuya rentabilidad se da en el largo plazo.

La tributación de las ganancias de capital es otro de los puntos que debe ser revisado. Una reforma que busca destinar 0,7% del PIB para modelos productivos basados en I+D, bien vale la pena que considere una tasa especial de impuesto a las ganancias de capital en venta de acciones de startups, motivando de esta manera al inversionista nacional a participar. Una tasa de impuesto global complementario sobre 40% es un claro desincentivo para los emprendedores.

Para avanzar en el camino de consolidar a Chile como uno de los líderes latinoamericanos en ecosistemas de startups, sería bueno analizar el caso de Estonia, que con poco más de 1,3 millón de habitantes, cuenta con tres veces más empresas denominadas unicornios que Chile. Ese país tiene una tasa plana a las ganancias de capital de 20%, no graba impuestos corporativos a los emprendedores, y no limita el uso de pérdidas tributarias, dado que su tributación se gatilla solo cuando se entregan dividendos. Además, no tiene impuestos al patrimonio financiero, lo que le ha permitido ser por nueve años consecutivos líder en competitividad tributaria global, de acuerdo al ranking de Tax Foundation.

Juan Alberto Pizarro

Presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile