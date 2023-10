SEÑOR DIRECTOR:

El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres a nivel mundial y en Chile su incidencia ha ido en aumento los últimos años. En el grupo etario menor de 40 este incremento ha sido mayor aún (0,8% y 2,1% anual, respectivamente). Si bien en Chile hemos tenido importantes avances en cuanto al acceso universal a la confirmación diagnóstica de esta enfermedad, los beneficios están orientados principalmente a las mujeres mayores de 40 años.

Los estudios indican que la tasa de recuperación al detectar un cáncer a tiempo es alrededor de un 95%. Por eso la importancia de la detección temprana, pero cuando el examen clínico no está al alcance, el autoexamen puede ser crucial. Este último no reemplaza a la mamografía, pero al ser una técnica simple, no invasiva y de periódica observación, invita a las mujeres a conocer sus propios cuerpos, detectar si hay cambios anormales en sus mamas y promover la visita médica en el momento preciso.

Avanzar en la concientización del autoexamen de mamas como un hábito que todas las mujeres debemos tener, debiera ser un desafío que involucre acciones tanto desde la política pública como de la sociedad civil organizada. Las ventajas son enormes.

Josefa Cortés

Fundadora y CEO de Palpa

Karina Gómez

Gerenta Comercial y Social de Fondo Esperanza