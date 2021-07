Basta de política

SEÑOR DIRECTOR

¿Hasta cuándo vamos a permitir que esta sociedad adultocéntrica se haga cargo del acceso a la educación de nuestros niños? ¿No se dan cuenta de que las consecuencias de la educación a distancia van a ser tan graves como las de esta pandemia?

Los niños no tienen color político, no han decidido dónde nacer ni en qué colegio estar, ellos solo piden a gritos estabilidad emocional. Sí, los mismos niños que el único primer lugar que han logrado es el de tener la peor salud mental del mundo, manifestando preocupantes cifras en niveles de ansiedad, depresión, conductas agresivas, entre muchas otras.

¿Por qué no nos sacamos ese egocentrismo de adultos, y ponemos, por un segundo, el foco en los adultos del futuro? Las consecuencias pueden ser devastadoras, y eso no va a tener clase social ni color político. Hemos demostrado que somos una sociedad capaz de ayudarse, de tenderse una mano, de levantarse, y espero que esta no sea la excepción.

Es un llamado desesperado a todos: debemos garantizar la estabilidad emocional a nuestros niños, de lo contrario, la pandemia continuará, pero esta vez, con consecuencias inimaginables a largo plazo.

Mónica Honour M.

Profesora general básica