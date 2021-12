Basura en Santiago

SEÑOR DIRECTOR

La Municipalidad de Santiago sacó un comunicado informando a sus ciudadanos que está teniendo serios problemas para recoger la basura producto de la pandemia y la antigüedad de los camiones (de 8 años). El resto del país, sumergido en la misma pandemia, no ha mostrado tal dificultad, y cualquiera que sepa de camiones sabe que dicha antigüedad no representa ningún problema. Evidentemente el asunto es otro.

Quienes votamos por cambios hacia la izquierda con figuras como Hassler en Santiago o Boric en La Moneda tenemos fe en que las nuevas autoridades tengan otros énfasis y valores, pero también que la izquierda demuestre que se la puede con las tareas “fomes” y meramente operacionales, como recoger la basura eficazmente. Para tales tareas hay que rodearse de más técnicos pragmáticos (y fomes) que de asesores bien intencionados con espíritu épico y labia seductora.

Si falla el Estado en las cosas simples de la vida diaria, como la basura, los recientes éxitos electorales no se repetirán, y terminarán como una anécdota de la historia de Chile. No fallemos por no haber puesto a los pasteleros en sus pasteles.

Rodrigo Quijada Plubins

Ingeniero en Transporte

Ex encargado de Planificación de Aseo de la Municipalidad de Santiago