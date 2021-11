Bienestar de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia

Por Carola Rubia, directora ejecutiva Fundación Descúbreme

Recientemente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia dio a conocer los resultados de la primera Encuesta de Bienestar Social (EBS) del país durante el primer semestre de 2021, que consideró a las personas con discapacidad dentro de sus variables.

El marco conceptual de este sondeo se basó en el enfoque de capacidades desarrollado por el economista Amartya Sen y en los modelos de bienestar de la OCDE, en los que se define este concepto como un proceso mediante el cual es posible ampliar las capacidades y las opciones de las personas para el pleno ejercicio de sus libertades y derechos.

Dichas conceptualizaciones se utilizaron para tener información acerca del bienestar de las personas debido a la necesidad de visibilizar las carencias que las estadísticas oficiales disponibles no han logrado capturar en sus instrumentos de forma integral.

Los datos relevados por la EBS contribuyen a robustecer la información disponible para las personas con discapacidad, porque desde la ENDISC 2015 y la encuesta Casen 2017 no existían instrumentos que incluyeran la variable de discapacidad.

Algunos de los resultados a destacar del informe son que el 52,8% de personas con discapacidad declara que los ingresos de su hogar no les alcanzan para cubrir las necesidades que enfrentan, mientras que el 31,7% de personas sin discapacidad no las puede cubrir. Por otra parte, el 65,4% manifiesta tener pocas o nulas posibilidades de seguir estudiando, en comparación al 40% de las personas sin discapacidad que no puede continuar sus estudios. Por último, el 61,9% de las personas con discapacidad se siente desprotegida financieramente ante algún problema de salud, mientras que el 49,9% de las personas sin discapacidad sienten dicha desprotección.

Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, es fundamental que los instrumentos de medición incluyan dentro de sus variables a las personas con discapacidad para obtener información actualizada del bienestar de este colectivo, lo que permitiría identificar de mejor manera brechas, vulnerabilidades y barreras del entorno y, desde ahí, poder generar propuestas que promuevan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en distintos ámbitos del desarrollo humano.