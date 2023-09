“Caballo de Troya”

SEÑOR DIRECTOR:

Don Daniel Matamala contesta mi carta, donde parece estar más interesado en ganar una discusión que en informar o encontrar la verdad.

En el derecho, cuesta encontrar derechos absolutos y que no tengan limitaciones. En general todos los tienen. Tal vez el derecho a la vida -desde que se prohibió la sentencia de muerte- sea una excepción, hasta que no se apruebe la eutanasia. El derecho de propiedad, por ejemplo, tiene limitaciones en el bien común, por eso que no en cualquier parte se puede construir una fábrica o instalar un restaurant. Las personas jurídicas, como dije en mi carta, no tienen conciencia propiamente tal, porque esta es una condición humana, como tampoco son capaces de sentir emociones (amor, alegría, rabia, etc), pero si son capaces de desarrollar culturas corporativas o adscribir a ciertos valores que merecen respeto.

Es perfectamente posible que en una sociedad libre, donde existen multiplicidad de oferentes de productos y servicios, se reconozca el derecho de las instituciones a negarse a vender ciertos productos o prestar determinados servicios sin que se lesione el bien común. Eso puede perfectamente estar en un texto constitucional, delegando a la ley la regulación de que bajo qué condiciones la sociedad puede aceptar como legítimas ciertas objeciones valóricas de las personas jurídicas. Eso no importa desnaturalizar un texto constitucional, sino por el contrario permitir que el legislador democráticamente compatibilice los distintos derechos que colisionan respecto de temas particulares y concretos, respetando así la riqueza y diversidad de una sociedad abierta, pluralista y tolerante.

Gerardo Varela