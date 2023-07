Calidad de las políticas públicas

SEÑOR DIRECTOR:

Entre las medidas que buscan mejorar la calidad y eficiencia del gasto público del pacto fiscal, el ministro de Hacienda incorporó la integración de las evaluaciones ex post que realizan hoy Dipres, Mideso y la CNEP en un programa anual, bajo la responsabilidad de una Agencia Nacional de la Calidad de Políticas Públicas.

La creación de esta Agencia viene a llenar un vacío institucional latamente diagnosticado en cuanto a la carencia de la evaluación de impacto regulatorio (RIA) en nuestro proceso legislativo. Y si bien la Agencia debe integrar la evaluación ex post, no puede dejar de integrar también el RIA ex ante que realizan actualmente Dipres, Economía, Mideso, Medio Ambiente y la CMF de la regulación que impacta sustancialmente en la economía o afecta a un número importante de empresas, organizaciones comunitarias o personas, pues reformas tan relevantes para el bienestar de la población como a los sistemas de pensiones, salud y evaluación ambiental, no podrán avanzar sin salir antes del campo ideológico que permite el evaluar sus costos y beneficios en las empresas, los consumidores, la comunidad, el medio ambiente y el gobierno.

La creación de esta Agencia es una de las cinco propuestas que la Iniciativa Popular de Norma “Estado sin pitutos” incluyó para modernizar el Estado desde la Constitución, lo que implica necesariamente avanzar en forma paralela en el diseño de la ley que deberá cumplir con dicho mandato de incorporarse a la Carta Fundamental.

Rafael Palacios

Pivotes