Cambios al plan de subsidio al empleo

El Presidente Piñera anunció la semana pasada cambios significativos al programa de subsidios al empleo. En la modalidad “Regresa”, que busca incentivar la vuelta al trabajo de quienes han sido suspendidos bajo la Ley de Protección del Empleo, el subsidio se mantiene en el caso de hombres de 24 años y más pero aumenta de $160 mil a $200 mil en el caso de mujeres, jóvenes entre 18 y 23 años, y otros casos. En la modalidad “Contrata”, que busca estimular la contratación de nuevos trabajadores, el subsidio se mantiene en el caso de hombres de 24 años y más, pero crece desde 60% de la remuneración bruta con un tope de $270 mil a un 65% de la remuneración bruta con un tope de $270 mil, para el caso de mujeres, personas con capacidades especiales y asignatarios de pensión de invalidez.

Dado que la recuperación de los empleos es parcial, y sustancialmente más lenta para las mujeres, parecen técnicamente justificadas estas modificaciones al programa que, tras los ajustes, llegaría a un costo en torno a 2.300 millones de dólares para alcanzar a unos 700 mil trabajadores.

Se ha observado, sin embargo, que hay una neutralización de los efectos del subsidio al empleo, que deriva de los masivos programas de apoyo al ingreso de las familias, que transfieren importantes recursos a éstas cuando sus ingresos formales autónomos están bajo ciertos parámetros. Se aduce que esas transferencias inducen a muchas personas a mantenerse fuera del mercado laboral formal para poder seguir accediendo a los ingresos entregados por el Estado. Se argumenta que el desincentivo al trabajo parece representar una situación extendida, dado que ciertos sectores productivos se encuentran hoy con dificultades para incorporar trabajadores en sus faenas, lo que haría conveniente revisar las transferencias directas de ingresos.

El tema requiere de un manejo muy prudente. La mantención de subsidios a quienes no generan por sí mismos ingresos formales puede conducir a resultados aberrantes, al sacar de la fuerza de trabajo a personas productivas, con costos fiscales relevantes y con la destrucción paulatina de las calificaciones de quienes, por la existencia de estos subsidios, se han restado de ocuparse productivamente.

Frente a este riesgo, sin embargo, está el de no concurrir con apoyos estatales insustituibles cuando priman condiciones económicas muy deterioradas. En el caso de nuestra economía debe tenerse en cuenta que, si bien está aproximadamente recuperando los niveles de producción de antes de la pandemia y de la violencia de fines de 2019, dichos niveles escondían situaciones muy apremiantes, por crecimiento bajo, desde 2014, y por el masivo incremento en la población en edad de trabajar como consecuencia de la inmigración a partir de 2016. Esas situaciones críticas acumuladas hacia 2019 no han sido hasta ahora suficientemente aquilatadas, ni consideradas como parte de la explicación a las protestas de fines de 2019 o al masivo apoyo que luego tuvieran retiros de fondos previsionales. No basta entonces estar recuperando niveles productivos previos para desatender situaciones muy complejas que permanecen, y solo corresponde ser muy cautelosos.