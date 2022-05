SEÑOR DIRECTOR:

El economista socialista Manuel Marfán anunció recientemente en su diario el rechazo a la nueva Constitución. Lo hace con sorprendente seguridad porque anhela que así sea. Sostiene que “la gente no quiere apostar por cambios radicales”, porque estamos viviendo una situación anormal.

Se equivoca Marfán. Porque es precisamente en situaciones de anormalidad, de crisis, cuando los pueblos quieren transformaciones, cambios radicales. Así fue en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa y así fue también en episodios menos radicales, y más cercanos a nuestra realidad, con la crisis económica de los años treinta y luego de la Segunda Guerra Mundial, que dieron origen a un cambio económico-social sustantivo, desde el liberalismo al Estado de Bienestar, en los países de Europa, y al New Deal en los Estados Unidos. Para no ir más lejos, en nuestro propio país, la rebelión del 18-O, que dio origen a la CC, es el resultado de la crisis estructural generada por los abusos y desigualdades del modelo neoliberal. Y, lo que están haciendo los constituyentes es representar a la ciudadanía que los eligió para terminar con el Estado subsidiario y con la mercantilización de los derechos sociales.

No hay alternativa a ello, como quiere el ex ministro de Hacienda. No hay otra Constitución posible, porque la casa de todos se construye sin el modelo neoliberal. Es lo que pidió la ciudadanía.

Roberto Pizarro Hofer

Economista

Plataforma Socialista