Candidatura presidencial de Vidal

SEÑOR DIRECTOR

Mi buen amigo Francisco Vidal ha anunciado su intención de postular a la Presidencia de la República. Antes de que inicie su campaña, y a fin de que no caiga en una contradicción, solo le deseo insinuar afectuosamente que no caiga en el error común de sostener que la Constitución Política que nos rige es la de Pinochet. La Carta Fundamental en vigencia en Chile fue obra del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar y el decreto de promulgación respectivo tiene fecha del 17 de septiembre de 2005, el que lleva la firma como ministro del Interior de Francisco Vidal.

Demetrio Infante Figueroa