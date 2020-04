Capitalismo popular para grandes empresas

Por Germán Polanco Iturriaga y Enrique Marshall Rivera, Economistas.

Todas las proyecciones apuntan a que nos veremos enfrentados a una significativa recesión, pero su profundidad y duración van a depender de las políticas que se adopten u omitan.

Afortunadamente, las autoridades económicas del país han reaccionado con prontitud, con acciones como la provisión de máxima liquidez al sistema financiero, la entrega de ingresos transitorios a familias afectadas y el aseguramiento del crédito para las pymes.

Sin embargo, un tema no bien abordado hasta la fecha es el de las grandes empresas. Si bien sensible para la opinión pública, esta es una materia que no puede ser soslayada. Es muy probable que varias de estas grandes empresas, con amplias ramificaciones en la economía, se vean enfrentadas a dificultades financieras serias. Si quiebran, ello afectaría no solo a sus accionistas, sino también a sus empleados, proveedores y múltiples contratistas en varios sectores de la economía.

En una primera etapa, estas empresas deben procurar soluciones de mercado. Sin embargo, las pérdidas pueden alcanzar niveles tales que no sea factible encontrar esas soluciones con facilidad. Si ello ocurre, se podría justificar previa evaluación, la participación del Estado. Ello puede consistir, por ejemplo, en la entrega de garantías estatales para el acceso al financiamiento bancario o al proveniente del mercado de valores.

Sin embargo, es importante tener presente que más crédito no siempre es la mejor solución. En esa perspectiva, se debería evaluar la idea de un esquema de “capitalismo popular”, similar al que se utilizó para los grandes bancos en la década de los 80. Esta fórmula, supondría la participación de múltiples accionistas pequeños que se suman a un proyecto empresarial que se ha mostrado viable, incluso exitoso, pero que enfrenta dificultades en el presente por factores incontrolables.

Una inyección de capital de este tipo no excluiría a priori la posibilidad de que los actuales accionistas continúen con una participación en la empresa, incluso mayoritaria, pero diluida. Tampoco descartaría que la alta gerencia continúe en funciones, especialmente si conoce el negocio y está bien evaluada.

Existen en el país abundantes recursos financieros privados que pueden ser movilizados para estos efectos. Probablemente, para romper la inercia, se requerirá algún incentivo tributario acotado, pero ello se justificaría con creces desde una perspectiva país.