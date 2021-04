SEÑOR DIRECTOR

Cuando se cumplen 94 años desde la creación de Carabineros de Chile, nos detenemos a reflexionar sobre el inmenso aporte que sus hombres y mujeres han hecho al país en la labor de prevenir y combatir el delito en diversos y variados hechos policiales, que el día de hoy tienen una frecuencia de 27 procedimientos por minuto.

Esta permanente entrega en cumplimiento del juramento de servicio ha costado la vida de más de mil doscientos mártires que han caído en cumplimiento del deber, y otros miles de mutilados y heridos de diversa gravedad.

Ser carabinero constituye una vida de sacrificios y riesgos ofrecida al servicio de la comunidad, de actuar cuando se ha quebrantado la ley con el fin de lograr el bienestar de los ciudadanos, no vacilando al interponerse entre el bien y el mal, y entre la incomprensión y la satisfacción del deber cumplido.

Chile necesita mayor seguridad para terminar con la “puerta giratoria”, pero esta tarea no la puede ejecutar solamente la policía preventiva, ya que la delincuencia no es un problema, es el síntoma de múltiples problemas, en donde la prevención debe estar enfocada principalmente en las causas que la originan, importante rol que deben cumplir el Sename, legisladores, jueces, Ministerio Público, la familia, es decir, la sociedad toda. La delincuencia no se disminuye con tener un carabinero en cada esquina, sino que con políticas efectivas de corto, mediano y largo plazo del Estado de Chile.

Iván Stenger Larenas