Carreras en carreteras

SEÑOR DIRECTOR:

El domingo 19 del presente, transitando a las 21 horas por la ruta Los Libertadores, a unos kilómetros del Puerto Terrestre Los Andes y en dirección a Santiago, nos encontramos con una multitud de personas asistiendo a carreras clandestinas en esa vía. A sorpresa nuestra, las carreras se desarrollaban en la más completa oscuridad de esa ruta y usando las pistas, mientras los vehículos particulares se desplazaban por ella y todo en presencia de los espectadores asistentes al borde de las vías.

Es preocupante la práctica de estas actividades que empezaron a normalizarse en el país, que no tienen respeto por la seguridad de los usuarios de las rutas, ni por quienes concurren a estos mal llamados espectáculos. Preocupa también que el administrador de la ruta concesionada no advierta del peligro que enfrentan los usuarios de las vías, pues como sabemos, es su obligación contractual velar por la seguridad de sus usuarios. Claramente se trata de una ruta con un subestándar, que la autoridad debe revisar, exigir mejorar y no esperar lamentarnos de accidentes y fallecimientos.

Jorge Manríquez P.