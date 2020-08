Carreteras hídricas

SEÑOR DIRECTOR

La reciente columna “Más carreteras ¿Y las hídricas cuándo?” menciona nuestro proyecto de Río Submarino Sur-Norte Chile, a la vez de otro proyecto terrestre, sin ajustarse a la realidad: ambas iniciativas no tienen una inversión similar de US$ 15.000 millones de dólares.

El proyecto submarino que toma agua río abajo, en su versión actualmente estudiada por el MOP, anuncia una inversión de US$ 8.000 millones de dólares para un trayecto de 2.000 km. desde Biobío hasta Antofagasta. Otra variante posible podría abastecer del Ñuble a Arica (2.600 km) con una inversión de US$ 16.000 millones de dólares para un caudal mucho mayor, puesto que habría más puntos de entrega.

El proyecto terrestre que toma agua río arriba, en tanto, anuncia una inversión de US$ 6.000 millones de dólares para una distancia en línea recta de 400 km entre el Río Queuco y el Embalse Convento Viejo. En su versión inicial, la ruta total con los cinco tramos -desde Biobío hasta su destino final en Huasco- sería de 1.400 km en línea recta. No se puede multiplicar la inversión del tramo presentado por 3,5 (1400/400) para obtener la inversión total, debido a las diferencias técnicas entre el tramo presentado y los cuatro más nortinos. Sin embargo, sí cabe recordar que su proponente indicó públicamente una primera estimación de US$ 30.000 millones de dólares.

Coincidimos en la necesidad de avanzar en la tramitación de proyectos tan fundamentales para el abastecimiento humano y productivo de agua, especialmente agrícola; pero al mismo tiempo se deben considerar todos sus parámetros sobre una base pareja para elegir la respuesta más sustentable y económica y así enfrentar adecuadamente la sequía que afecta a gran parte de la zona centro-norte del país.

Félix Bogliolo

CEO de Vía Marina